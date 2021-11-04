/659780/طلائع-الجيش-يفرض-التعادل-على-المقاولون-في-الدقائق-الأخيرة

أنتهى لقاء المقاولون العرب أمام طلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المباراة عدة أحداث وإثارة بين الفريقين، حيث تقدم للمقاولون محمد سمير في الدقيقة 35 ثم تعادل على الفيل في الدقيائق الأخيرة من عمر اللقاء من ركلة جزاء في تحديداً في الدقيقة 1+90، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1/1 في نتيجة مرضية نوعاً ما للفريقين.

بطاقة حمراء

وحصل حسن الشامي لاعب المقاولون على كارت أحمر في الدقيقة 70، مما تسبب أن يعاني فريقه ويلعب منقوص لمدة 20 دقيقة من المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المقاولون للنقطة رقم 4 في المركز التاسع، بينما حصل طلائع الجيش على النقطة الأولى له هذا الموسم وبحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل المقاولون العرب بالمباراة:

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، محمد سمير، فاروقا نور الدين، باسم علي، حسن الشامي، أحمد مجدي، عبد الله ياسين، عبد الرحمن جبنة، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، عمر بسام.

وتشكيل طلائع الجيش :

علي الفيل، خالد سرحان، عمرو السيسي، أحمد عبد الرجمن، محمد جابر، محمد رياض، حسن مجدي، علي محمد، محمد بسام، أحمد سمير، محمد ناصف، مهند مصطفى.

مباراة القمة الـ 123

وخلال برنامج أكشن مع وليد المختص بالأخبار الرياضية، تطرك للحديث حول لقاء الأهلي والزمالك، وأستضاف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق، وسأله عن طاقم تحكيم المباراة قال له أن لجنة الحكام أستقرت على إسناد القمة لطاقم تحكيم مصري.

ليرد الفراج ضاحكاً بأن الأهلي سيفوز بالتحكيم المصري وسط ضحك من ضيوف البرنامج، في إشارة منه بأن التحكيم ينحاز للنادي الأهلي، لتغضب جماهير القلعة الحمراء وتقوم بتدشين هاشتاج يتصدر تويتر تهاجم فيه مقدم البرنامج.

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.