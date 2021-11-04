/659781/محمد-عادل-حكم-مباراة-القمة-الـ-123-بين-الأهلي-والزمالك

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشهد استاد القاهرة الدولى على لقاء القمة الـ 123 بين النادي الأهلي والزمالك، في حضور جمهوري 1000 لكل فريق في اللقاء.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

محمد عادل حكما للساحة

أحمد حسام طه ويوسف البساطي مساعدان

أمين عمر حكما رابعا

أحمد الغندور حكما للفيديو

عبد العزيز السيد مساعدا حكم الفيديو

سامي هلهل مساعدا احتياطيا

ويغب قائدي الفريقين في لقاء الغد ، ففي القلعة البيضاء يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا، وفي القلعة الحمراء، يغيب وليد سليمان وهم من أبرز الوجوه في الفريقين خاصتاً في لقاءات القمة المصرية.

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري