فيديو وصور.. الجيزة تزيل 13 حالة تعدى على أراضى زراعية بالمنصورية

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات وحالات البناء المخالف، حيث أزالت المحافظة من خلال أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر، 13 حالة تعدى بالبناء على أراضى زراعية وأسفل خطوط الضغط العالى بناحية المنصورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمنشأة القناطر والوحدة المحلية بالمنصورية.





وشملت المخالفات التى تمت إزالتها عدد من الأسوار المبنية من البلوك الأبيض وأسوار إسمنتية وعدد من الغرف المبنية على مساحة فدان. ومن جانبه أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية مؤكدا على مواصلة الحملات يوميا لإزالة كافة أوجه التعديات مهما بلغ حجمها. مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات وجارى المتابعة الدورية، لضمان عدم تكرارها، وذلك بإشراف من مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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