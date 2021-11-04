صور.. تثبيت أحد قطارات المونوريل بمحور المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة النقل فى بيانه لها، إنه مع قرب انطلاق الدورة الرابعة من معرض النقل الذكى TrANS MEA 2021 فى الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجارى، تم تعليق أحد قطارات المونوريل بمحور المشير طنطاوى.

ويعتبر مشروع المونوريل، نقلة نوعية فى تاريخ النقل فى مصر، حيث يعمل هذا المشروع فى قطاعه الأول "العاصمة الإدارية الجديدة" على ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة الجارى إنشاؤها والتوسع فيها، كما يعتبر وسيلة نقل حضارية عصرية وآمنة.