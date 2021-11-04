أسامة ربيع : تطبيق زيادة أسعار عبور السفن بقناة السويس 6% أول...

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن زيادة أسعار عبور السفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس جاء وفقا لدراسات تراعى الظروف العالمية، مضيفا أنه لا تزال القناة هى الأقرب والأرخص فى حركة التجارية العالمية، واستثناء ناقلات الغاز المسال والسفن السياحية من الزيادة جاء مراعاة لتأثير المجالين بجائحة كورونا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، : " منذ 7 سنوات لم يتم إعلان أى زيادة بالقناة، وونراعى الظروف العالمية بسبب جائحة كورونا، وبعد دراسة أن هناك زيادة فى الاقتصاد العالمى إلى 6% وتم زيادة على أثرها نسبة عبور".

وتابع :" القناة تقديم خدمة مميزة للسفن، وعلى الدراسة مستفيضة تم زيادة متوسطة ما بين 5% أو 7%، فتم اختيار 6% أوسطهما، وهيتم تقرير فى فبراير المقبل بعد 3 أشهر، نراعى حرصنا على العملاء وتم تثبيت سعر السفن والغاز المسال بسبب جائحة كورونا وسيتم إعطائهم فرصة عام حتى يتم توفيق أوضاعهم".