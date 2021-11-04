/659776/الحماس-والتخطيط-شعار-الزمالك-في-تدريبات-اليوم-قبل-لقاء-الأهلي

خاض الزمالك تقسيمة قوية خلال تدريب اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض لقاء الأهلي المقرر له في الثامنة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجوعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، شهدت ندية وحماسا من جميع لاعبي الفريق استعدادا للقاء القمة.

تدريبات خططية بمران الزمالك

كما حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال تدريب اليوم.

وواصل الفرنسي كارتيرون المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التدريبات الفنية استعدادا للقاء الغد أمام الأهلي.

ويغب قائدي الفريقين في لقاء الغد ، ففي القلعة البيضاء يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا، وفي القلعة الحمراء، يغيب وليد سليمان وهم من أبرز الوجوه في الفريقين خاصتاً في لقاءات القمة المصرية.

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري