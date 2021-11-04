/659782/الشيوخ-يناقش-قانون-التخطيط-العام-الاسبوع-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

دوت الخليج

وقامت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، باعداد مشروع القانون فى شكله النهائى.

الشيوخ يناقش قانون التخطيط العام الاسبوع المقبل

ويستهدف القانون التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ويشتمل مشروع القانون على عددا من الأهداف أبرزها تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية و تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.