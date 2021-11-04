/659783/غضب-متواصل--من-أولياء-أمور-مدرسة-القومية-للغات-وشكاوى-متعددة-بسبب-عجز-المعلمين-وضعف-تحصيل-الأبناء-العلمي--فيديو-وصور

تجمع عدد كبير من أولياء أمور طلاب مدرسة مدرسة 6 اكتوبر القومية للغات، امام المدرسة معبرين عن رفضهم التام لسياسة المدرسة والقصور التي يحاوطها من كافة الاتجاهات، حيث تكدس في الفصول ونقص في أعداد المدرسين وصعوبة الانترفيوهات التي يتم عملها للطلاب.

ورصد موقع دوت الخليج بالفيديو مواصلةردود بعض أولياء الامور الغاضبة واعتراضاتهم على مشاكل المدرسة، حيث قال أحد أولياء الأمور أنه تم عمل شكاوى في الرقابة الادارية بسبب الكثافة الطلابية بالفصول".

دوت الخليج

وتابع:" توجد صعوبة في الانترفيوهات التي يتم عملها للطلاب بالمدرسة”، موضحا ان هناك مشاكل كثيرة في الادارة ايضا، مختتما حديثه:" اللي مش قادر يدير المدرسة يمشي".

تجمهر أولياء الأمور مدرسة 6 أكتوبر

وأضاف أحد الولياء الامور ان كثافة الطلاب سابقا كانت تقرب من وجود 35 شخص بالفصل، اما الان الوضع زاد واصبح هناك ما ييقرب من 50 شخص بالفصل كما انه لا يوجد تواصل بين المدرسة واولياء الامور.

تكدس الفصول وضعف التحصيل العلمي

واكدت أخرى أن التحصيل العلمي للطلاب غير مرضي بالمرة، ولا يكون هناك تحصيل قوي نظرا لعجز المدرسين ووجود كثافة سكانية تصعب عملية الفهم والاستيعاب الدراسي".