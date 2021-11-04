بإطلالة كلاكسية تشبه الأميرات..حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها

/659784/بإطلالة-كلاكسية-تشبه-الأميراتحنان-مطاوع-تتألق-في-أحدث-ظهور-لها

أطلت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة أنيقة للغاية، برزت من خلالها ملامح الزمن الجميل لإطلالت الأميرات المختلفة، وشاركت مطاوع هذه الإطلاله مع الجمهور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتنهال عليها التعليقات الإيجابية من الجمهور.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنانة حنان مطاوع

وظهرت حنان مطاوع خلال الصور بفستان أحمر طويل، مع شعر قصير ارتدت عليه قبعة سوداء مع ارتداء جاونتي أسود، وظهرت في وضعيات مختلقة عكست بهجتها.

إلهام شاهين تسلم جائزة سينما الأمل لحنان مطاوع

سلمت الفنانة إلهام شاهين جوائز سينما الأمل للفنانة حنان مطاوع، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وأعرب حنان مطاوع عن سعادتها قائلة: "أنا عاجزة عن الشكر وبشكر مهرجان اسكندرية والمهرجان له واقع خاص فى قلبي، كنت لجنة تحكيم وانا لسة عروسة والهام شاهين على المستوى الانساني من أجدع خلق الله بطلة وفنانة كبيره ومحبة للفن والفنانين وعندها شغف دائما انها تطور من امكانيتها الكبيره جدًا".

حنان مطاوع تشارك في تسليم جوائز سينما الأمل

وتشارك النجمة حنان مطاوع اليوم الأحد، فى تسليم جوائز سينما الأمل التى تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، والتى تقام فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور عدد من الفنانين والمبدعين فى مجال الفن.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

حنان مطاوع تبدأ التحضير لجزء ثاني من مسلسل «بنت القبائل»

من ناحية أخرى، بدأ السيناريست حسني صالح كتابة الجزء الثاني من مسلسل «بنت القبائل» التي تخوض بطولته الفنانة المتألقة حنان مطاوع، اذ استطاع، ان يتنهي من أولى حلقات العمل، ويبدأ تصوير الجزء الثاني من العمل فور الأنتهاء الكلي من كتابة السيناريو الخاص بالمسلسل، ترقبا لتصويره في إحدى مناطق دهشور.

«بنت القبائل» من بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبدالمغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل، وإخراج حسني صالح.