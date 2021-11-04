شاهد الإعلان الدعائي للجزء الثاني من مسلسل 5 La casa de papel

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شوقت منصة نتفلكس الإلكترونية جمهور المسلسل الأسباني الشهير «La Casa De Papel» للجزء الأخير من الموسم الخامس الذي من المقرر عرضه خلال الفترة القيللة المقبلة.

دوت الخليج يرصد الإعلان الدعائي لمسلسل La Casa De Papel

وطرحت شبكة نتفليكس الإعلان الدعائي الرسمي للجزء الثاني من الموسم الخامس لمسلسل La casa de papel والمنتظر عرضه يوم 3 ديسمبر المقبل

وكانت قد طرحت منصة Netflix الأصلية مقطع مدته 15 دقيقة من الحلقة الأولى للجزء الخامس لمسلسل «la case de papel» الشهير، مشوقه جمهوره ومتابعيه له قبل طرحه، والتي تنطلق أحداثه حين تكون العصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، وتم القبض على البروفيسور من قبل سيرا ولأول مرة ليست لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوا أبدًا من قبل.

موعد عرض الجزء الثاني من الموسم الخامس لمسلسل «la case de papel»

وكانت كشفت الشركة المنتجة للمسلسل عن الموعد النهائي لعرض الموسم الخامس والأخير من السلسلة، والمقرر لها عرض جزأين الأول في 3 سبتمبر والثاني في 3 ديسمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الأسباني تريلر لم يتخط الدقيقة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، ليعلن عن توقيت العرض الرسمي، وكتبت: "ما بدأ كسرقة، انتهى كعائلة"، الجزء الخامس من البروفيسور يعرض على دفعتين.

ويشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذي شارك في أعمال la gran familia و vivir sin permiso.

مسلسل «la case de papel» مسلسل جريمة إسباني، يتناول مخطط قائد عصابة يدعى " البروفيسور" للقيام بعد سرقات هي الأضخم في تاريخ إسبانيا.