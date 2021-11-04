/659787/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-بيراميدز-والاتحاد-السكندري

انتهى الشوط الأول بين بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الشوط الأول تكافؤ كبير بين الفريقين وهدد كلاً منهماً مرمى الأخر على أستحياء بسبب تحفظ الفريقين، ولكن بدأ الاتحاد الشوط بهجوم كبير وكاد أن يسجل في بداية المباراة، ولجأ حكم اللقاء إلى الفار بعد أعتراض لاعبي الاتحاد ومطالبتهم بركلة جزاء، ولكن لم تمن بها شئ في الأخير.

وأصيب شريف إكرامي في الدقيقة 40 وخرج من المباراة ودخل المهدي سليمان بدلاً منه، ليحرس عريت بيراميدز في باقي أحداث اللقاء.

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي – علي جبر – أحمد فتحي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – إيريك تراوري.

خط الهجوم: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – محمود وادي.

تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: صبري الرحيل – داميان لوي – السيد سالم – هشام صلاح.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – فوزي الحناوي – مابولولو.