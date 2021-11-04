العنانى يعقد اجتماعا موسعا لمراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا، اليوم الخميس، لمراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المطبقة، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدى الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، بالإضافة إلى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسئولى الجهات المعنية.





وخلال الاجتماع كلف وزير السياحة والآثار بتكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التى تقوم الوزارة بايفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات المصرية، مؤكدا على عدم التهاون فى تطبيق الاجراءات القانونية المقررة فى حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وعدم التزامها بجودة الخدمات السياحية المقدمة. وخلال الاجتماع أشار الوزير إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية وتوعيتهم بالاشتراطات الصحية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

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