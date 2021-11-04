الأهلي يختتم استعداته للقمة بمران سرى فى السلام

أنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الزمالك بعدما خاض الفريق مرانه الأخير على ملعب الأهلي وي السلام بناءً على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني.

وفضّل موسيماني نقل مران اليوم من إستاد التتش إلى ملعب الأهلي السلام حفاظاً على السرية وخطة اللعب التي ينوي خوض مباراة القمة بها غداً ، وشمل مران الأهلي اليوم فقرة بدنية وتأهيلية بجانب بعض الجمل التكيتيكة التي أشرف عليها موسيماني.

ويُفضّل بيتسو موسيماني الدفع بثلاثة لاعبين في خط وسط الفريق خلال مباراة الزمالك غداً في الدوري المصري ، حيث يميل المدير الفني للإستعامنة بالثلاثي ، عمرو السولية ، آلية ديانج وحمدي فتحي في خط الوسط.

ويرغب موسيماني في تأمين خط الوسط بشكل قوي خاصة في ظل إمتلاك الزمالك لاعبين لديهم سرعات عالية وقدرات فنية خاصة لذا يحاول إيقافهم في مباراة القمة المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

ويبحث موسيماني مع جهازه المعاون حالياً خطة لعب الأهلي في مباراة القمة لمرتقبة حيث يأمل الجهاز الفني في الوصول إلى خطة لعب مناسبة يقق بها الفريق الفوز على الزمالك ومواصلة الأنتصارات في بطولة حيث فاز الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة وعلى البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولتين الأولى والثانية لبطولة الدوري.