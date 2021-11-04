هند صبري عن أحمد السقا: «بيني وبينه تاريخ سينمائي وصداقة تخليني أقول فيه أشعار»

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بدأت الفنانة هند صبري في الدقائق الأولى من حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم المذاع عبر قناة cbc بالحديث عن كلمتها خلال تقديمها الفنان احمد السقا أثنا تكريمه بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

دوت الخليج يرصد علاقة الصداقة القوية التي تجمع هند صبري بأحمد السقا

قالت هند صبري خلال لقائها مع منى الشاذلي: “أنا اللي كتبت كلام التقديم كله، أصل بيني وبين أحمد تاريخ سينمائي وصداقة تخليني أقوله من قلبي”.

وأضافت: “مش بس صداقة بينا علاقة عائلية وطيدة جدا، فكل كل الكلام وقتها كان طالع من قلبي”.

هند صبري تكشف نجاح أعمالها مع أحمد السقا

وتابعت موضحة أول عمل جمعها بالفنان أحمد السقا: “أول عمل بينا كان الجزيرة 1 من 14 سنة، كنت أعرفه من زمان بس مشتغلناش مع بعض قبل الجزيرة، أعمالنا في حققت نجاح كبير في تاريخ السينما، والجزيرة أما نزل كسر الدنيا وأستاذ شريف عرفة كان عامل ملحمة، فيه قصة حب مستحيلة وصراع درامي جميل”.

وتابعت: “احنا كنا بنسأل الناس عن فيلم إبراهيم الأبيض في الجونة كله كان فاكر الفيلم، والحلقة الي عملناها مع بعض في عايزة أتجوز الناس فاكرة اسمه وحافظة الحلقة جدا”.

أبرز تصريحات السقا خلال ندوة تكريمه بـ مهرجان الجونة 2021

هذا أقيم مؤتمر الصحفي للفنان أحمد السقا المكرم بجائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، اليكم أبرز تصرحاته

- لم أقصد أن ألغي تاريخ السينما ما قبل "إسماعيلية رايح جاي"، ما كنت أقصده التقنيات وظروف العرض، أن الأفلام خلال فترة 1967 وما بعدها لم تأخذ حقها بسبب ظروف الحرب، لم انتقص من الصناعة ولا أجرؤ على ذلك ما أقصده أن الإمكانيات المتاحة كانت أقل من قدرات النجوم، واعتذر إذا كان فهم كلامي بطريقة خاطئة.

- لا أمانع من تقديم المسرح ولكن ما يهمني الفكرة التي أقدمها، هذه الفترة هناك تجارب جديدة مثل ما يقدمه محمد هنيدي وأحمد عز العروض في يومين فقط هو مختلف عما قدمته ولكن إذا عرض علي عمل جديد ومختلف سأقدمه.

- جيلي والجيل الذي صعد بعدي حصل بيننا اندماج لا يمكننا أن نتحدث عن جيل واحد هناك تواصل كبير وقاعدة الممثلين والإنتاج أصبح أكبر بكثير.

- لدي فريق مصري لتقديم الأكشن قبل سنوات اتفقت مع أندرو ماكنزي وطلبت منه أن يجلس في مصر ويعلم جيل جديد حتى أصبح لدي هذا الفريق.

- ليس لدي 10 سم سليم في جسمي، وأثناء تصوير "الجزيرة 2" تسببت في إصابتي بكسر في فقرة في ظهري بسبب عدم تقديري جيدا خلال تصوير مشهد أكشن.

- لا أتدخل في حياة ابني ياسين هو لازال في مرحلة الدراسة وكل ما أتمناه أن يكون شخصا ناجحا وصالحا، هو كان سعيدا بما سيقدمه في مسلسل "الملك" وانفعاله على السوشيال ميديا كان لحزنه هو لازال صغيرا، وبعد ما كتبه جلست معه ونصحته أن يصبر ويفكر.