تدريب 120 ممرضة على طرق تطبيق الجودة بأقسام الكلى بالشرقية

وقال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى بيان، إنه تم تدريب 120 ممرضة من الفرق الطبية بأقسام الكلى الصناعى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، وذلك فى ثلاثة مراكز تدريب بمستشفيات "أولاد صقر، بلبيس، وديرب نجم"، والتى استمرت لمدة 5 أيام، تم خلالها التدريب على أعمال الكلى الصناعى، وتطبيق برنامج نظرى وعملى للغسيل الكلوى، وطرق تطبيق معايير الجودة، ومعايير NSR بأقسام الكلى.
كما شملت الدورة التوعية بسلامة المريض وسلامة الدواء، وتمييز أصناف الدواء عالية الخطورة وعالية التركيز، وطرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، وكيفية استيفاء الملفات الطبية للمرضى، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبى بالمستشفيات.
وقدم وكيل الوزارة الشكر لقطاع الطب العلاجى، وإدارة الطب العلاجى، ومسئولة الكلى بالمديرية، ولجميع القائمين على التدريب والمتدربين، نظرا للجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.
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