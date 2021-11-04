فيديوجراف.. السيسى يطلع على نشاط صندوق مصر السيادى‎

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.





وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادى" خلال الفترة الماضية، من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة فى عدد من القطاعات ذات الأهمية بهدف تحقيق الأثر التنموى الذى تسعى إليه الدولة، حيث نجح الصندوق فى احتلال المركز 42 عالميا بين الصناديق السيادية المناظرة. كما تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقارى، وأبرزها تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة فى تطوير المبانى التاريخية بالعواصم الكبرى. ومع انتهاء أعمال التطوير سيصبح مجمع التحرير منشأة متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير فى منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية. وتلقى الصندوق السيادى عروضا عالمية عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصرى لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية فى مناخ الاستثمار فى مصر.

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