منسقة الأمم المتحدة تشيد بدور مصر: تقدم الخدمات الأساسية للاجئين بسخاء

جدة - نرمين السيد - أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، إيلينا بانوفا، أن مصر تقدم بسخاء الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، لغالبية المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء، مشيرة إلى أنها تتخذ تدابير إضافية موجهة بصفة خاصة لتلك الفئات لمواجهة جائحة كوفيد-19.





وخلال كلمتها التى ألقتها فى احتفالية إطلاق المنصة المصرية الأممية للمهاجرين واللاجئين، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكبار ممثلى الحكومة والأمم المتحدة والسلك الدبلوماسى ومنظمات المجتمع المدنى، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية، فى القاهرة، أشارت بانوفا إلى أن الأمم المتحدة فى مصر تتطلع إلى العمل مع الحكومة والشركاء الآخرين لتحقيق هذه الأجندة. وأوضحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر: "لدينا واجبا له شق إنسانى، وآخر متعلق بالحماية، وكذلك فرصة تنموية حقيقية لتعزيز هذه الجهود وإحداث فرق فى حياة هذه المجموعات المعرضة لخطر التخلف عن الركب، مع دعم صمود المجتمعات المضيفة فى مصر".

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