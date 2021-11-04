الزراعة: تفعيل 1.6 مليون كارت فلاح.. وبدء موسم زراعة القمح 10 نوفمبر

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارعة الزراعة، إن الوزارة تضع مصلحة الفلاح المصري على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أنه جرى تسليم وتفعيل 1.650 مليون كارت فلاح.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن كارت الفلاح يستهدف وصول الأسمدة المدعم للمستحقين، مناشدًا المزارعين بالتواصل مع الجمعيات الزراعية للحصول على كارت الفلاح.

وأضاف: "صدرت تعليمات بمنح ملاك الأراضي التي تقع خارج الزمام بالحصول على 50% من حصة الأسمدة، وللمزارعين الذين لم يستخرجوا الكارت حتى الآن"، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء زراعة القمح 10 نوفمبر المقبل.

وأكد القرش، أن وزير الزراعة يتابع تقريرا يوميا بشأن عملية توزيع كارت الفلاح.