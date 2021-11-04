الهدف الثانى لبيراميدز فى شباك الاتحاد السكندرى بقدم عبد الله السعيد (فيديو)

سجل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الهدف الثانى لفريقه في شباك الاتحاد السكندرى من ركلة جزاء في الدقيقة 59 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى :حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - وليد الكرتي - إيريك تراوري - رمضان صبحي،خط الهجوم: محمود وادي.
بينما بدأ الاتحاد السكندرى المباراة كالتالى: في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: صبري رحيل، السعيد سالم، داميون لوي، هشام صلاح،خط الوسط: مروان عطية، أحمد مانجا، خالد الغندور،خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، مابولولو، فوزي الحناوي.
ويسعى إيهاب جلال مدرب نادى بيراميدز في مواصلة الانطلاقة المميزة للفريق بعد الفوز في أول مباراتين وتحقيق العلامة الكاملة، في الحصول على الثلاث نقاط للاقتراب من صدارة الترتيب مستغلا تصادم الأهلى والزمالك مع بعضهما، وطالب جلال لاعبيه بضرورة الاستمرار في تقديم الأداء المميز وتحقيق الانتصارات للمنافسة على اللقب.
في المقابل، يسعى حسام حسن المدير الفني لنادى الاتحاد في تحقيق الفوز على النادى السماوى كما حققه الموسم الماضى بهدفين مقابل هدف، في ظل الأداء الجيد الذى يقدمه زعيم الثغر في أول مباراتين والغزارة التهديفية التي يحققها الفريق بعد تسجل 7 أهداف حتى الآن، وطالب مدافعيه بضرورة تصحيح أخطائهم وخلق المساحات أمام مهاجمى بيراميدز للفوز بالمباراة.
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