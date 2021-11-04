بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية ويتصدر الدورى مؤقتا

فاز بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 53 من عمر المباراة قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى للفريق السماوى من ركلة جزاء في الدقيقة 59 ثم اختتم إبراهيم عادل أهداف بيراميدز فى الدقيقة "90 +4".

ووصل رصيد بيراميدز إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية في صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا وألحق بالاتحاد السكندرى أول هزيمة في الدورى وتركه في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

شهدت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى واقعة مثيرة من الحكم محمد معروف الذى احتسب ركلة جزاء لزعيم الثغر في الدقيقة 55 ثم يلغيها ويعود للعبة سابقة لضربة جزاء سيد البلد وهي سقوط محمد حمدي لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء ويحتسبها ركلة جزاء للفريق السماوى في الدقيقة 57.

واشتكى إكرامى من إصابة عضلية على مستوى القدم اليسرى، ليقرر إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز خروج الحارس والدفع بالمهدى سليمان بديلا عنه.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى :حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - وليد الكرتي - إيريك تراوري - رمضان صبحي،خط الهجوم: محمود وادي.

بينما بدأ الاتحاد السكندرى المباراة كالتالى: في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: صبري رحيل، السعيد سالم، داميون لوي، هشام صلاح،خط الوسط: مروان عطية، أحمد مانجا، خالد الغندور،خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، مابولولو، فوزي الحناوي.