فاز بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
افتتح التسجيل لبيراميدز الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 53 من عمر المباراة قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى للفريق السماوى من ركلة جزاء في الدقيقة 59 ثم اختتم إبراهيم عادل أهداف بيراميدز فى الدقيقة "90 +4".
ووصل رصيد بيراميدز إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية في صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا وألحق بالاتحاد السكندرى أول هزيمة في الدورى وتركه في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.
شهدت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى واقعة مثيرة من الحكم محمد معروف الذى احتسب ركلة جزاء لزعيم الثغر في الدقيقة 55 ثم يلغيها ويعود للعبة سابقة لضربة جزاء سيد البلد وهي سقوط محمد حمدي لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء ويحتسبها ركلة جزاء للفريق السماوى في الدقيقة 57.
واشتكى إكرامى من إصابة عضلية على مستوى القدم اليسرى، ليقرر إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز خروج الحارس والدفع بالمهدى سليمان بديلا عنه.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى :حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - وليد الكرتي - إيريك تراوري - رمضان صبحي،خط الهجوم: محمود وادي.
بينما بدأ الاتحاد السكندرى المباراة كالتالى: في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: صبري رحيل، السعيد سالم، داميون لوي، هشام صلاح،خط الوسط: مروان عطية، أحمد مانجا، خالد الغندور،خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، مابولولو، فوزي الحناوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية ويتصدر الدورى مؤقتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.