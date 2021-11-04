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محمد سياف - ابو ظبي - حالة الطقس، كشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 وحتى يوم الاربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021، حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن تسود حالة الطقس خلال تلك الفترة، طقس معتدل نهاراً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد، يكون حار في جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، أما في الليل فيكون لطيف في أوله، مائل للبرودة في أخره على كافة انحاء الجمهورية.

الارصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع المقبل

وفقاً للبيان الصادر عن هيئة الارصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة وحتى الاربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021، فإن هيئة الارصاد تحذر من تكون للشبورة المائية الكثيفة في الصباح والتي تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق مما يؤدي إلى صعوبة الرؤية لأقل من 1000 متر وذلك على الطرق السريعة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك حسب ما تضمنه البيان التالي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية:-

وتحذر هيئة الارصاد الجوية قائدي المركبات بجميع أنواعها بضرورة عدم السرعة الزائدة على الطرق، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الادارة العامة للمرور، والحرص على ترك مسافة الكافية بين المركبة وغيرها، وذلك لتجنب حدوث الحوادث على الطرق وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

ويعد فصل الخريف في مصر من أمتع فصول السنة، نظراً لاعتدال حالة الطقس خلال ذلك الفصل، إلا أن أهم ما يميزه عن غيره من فصول السنة هو حدوث التقلبات الحادة والسريعة، فأحياناً يكون الطقس معتدل، ثم يكون مائل للبرودة ثم يكون بارد، كذلك يشهد طقس الخريف أحياناً سقوط أمطار على مختلف مناطق الجمهورية والتي تكون غزيرة في بعض الأحيان خاصة على السواحل الشمالية.

وتهيب هيئة الارصاد الجوية السادة المسئولين بأخذ ما يلزم من اجراءات للحد من الاثار السلبية الناتجة عن الشبورة المائية الكثيفة صباحاً والتي تؤدي إلى قلة الرؤية على الطرق السريعة المؤدية إلى محافظات القاهرة الكبرى، مع ضرورة التنبيه على السادة سائقي السيارات بعدم السير بسرعة زائدة على الطرق.