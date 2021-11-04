/659794/بيراميدز-يضرب-الاتحاد-السكندري-بثلاثية-نظيفة-بالدوري-الممتاز

حقق نادي بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندري الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة، من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها إريك تراوري برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف بصعوبة قبل أن ترتد الكرة وتجد متابعة من محمود وادي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الله السعيد بتسديدة متقنة في الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد عبد المنصف.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث، من خلال هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز بانطلاقة لرمضان صبحي نجح في استغلالها لإختراق منطقة جزاء الاتحاد ثم مرر كرة عرضية أرضية لزميله إبراهيم عادل الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من أمام المرمى سكنت الشباك.

وشهد الشوط الأول تكافؤ كبير بين الفريقين وهدد كلاً منهماً مرمى الأخر على أستحياء بسبب تحفظ الفريقين، ولكن بدأ الاتحاد الشوط بهجوم كبير وكاد أن يسجل في بداية المباراة، ولجأ حكم اللقاء إلى الفار بعد أعتراض لاعبي الاتحاد ومطالبتهم بركلة جزاء، ولكن لم تمن بها شئ في الأخير.

وأصيب شريف إكرامي في الدقيقة 40 وخرج من المباراة ودخل المهدي سليمان بدلاً منه، ليحرس عريت بيراميدز في باقي أحداث اللقاء.

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي – علي جبر – أحمد فتحي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – إيريك تراوري.

خط الهجوم: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – محمود وادي.

تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: صبري الرحيل – داميان لوي – السيد سالم – هشام صلاح.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – فوزي الحناوي – مابولولو.