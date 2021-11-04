/659795/محمود-سامي-التنسيق-بين-الوزارات-وبداية-وجود-مجالس-محلية-منتخبه-أبرز-إيجابيات-قانون-التخطيط-العام

قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ ، إن مشروع قانون التخطيط العام، والذي من المقرر مناقشته بالشيوخ الاسبوع القادم، مجمله انجاز جيد للحكومة، ومن مزاياه ايضا إعداد الخطط علي أسس علمية حديثة والتنسيق بين الوزارت ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم مردودها.

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وأضاف النائب محمود سامي، أن مشروع القانون سيناقش خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير لسرعة خروج التشريع للنور، خاصة وأنه وفقا لمشروع القانون سيتم تطبيق موازنة البرامج والأداء وستوضع الخطط وتتابع طبقا لمفاهيم موازنة البرامج والاداء وهو ما يتماشى مع أحكام قانون المالية العامة الموحد الذي اعتمد من مجلس النواب.

وأشار النائب محمود سامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة كانت حريصة خلال المناقشة على إقرار القانون ملبيا لكافة الطلبات، موضحا أنه كانت توجد له بعض الملاحظات على التشريع علي مادة او اثنين ولكن يمكن تجاوزهما دون ان تخل بجودة القانون.

محمود سامي: التنسيق بين الوزارات وبداية وجود مجالس محلية منتخبه أبرز إيجابيات قانون التخطيط العام

وأكد سامي أن جميع التعريفات تم تحديثها كما تم تعديل كافة المفاهيم به لتتطابق مع الوضع الحالي، خاصة وأن التشريع الحالى مازال يتعامل قبل تعديله طبقا لتوقيت إصداره عام 1973 وكان خاليا من المجالس المحلية ووجود مجلس نواب الان، بالإضافة لتشكيل دائم لمجلس أعلى للتخطيط للتنسيق بين الوزارت.

وأوضح أن القانون أشار للمجالس المحلية، وهذه من المميزات المتواجدة بالتشريع، ورؤساء مجالس القري والمدن والمراكز والمحافظات بصفتهم مسئولين عن اعتماد المخططات كل بمنطقته قبل ارسالها لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة، وهو ما يعني وجود مجالس محلية منتخبة قريبا بعد إصدار قانون للادارة المحلية استكمالا لاستحقاق دستوري هام.