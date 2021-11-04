هند صبري: «مكنتش بطيق منة شلبي..وكنا ضحايا لكتير من الواشيين»

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تحدث الفنانة هند صبري عن علاقتها بالفنانة منة شلبي، خاصة وأنه شهدت الساحة الفنية علاقة صداقة قوية بينهم، لكنها فاجأت الجمهور بعلاقة أخرى خالفة الكواليس، مشيرة إلى وجود حرص شديد في التعامل بينهم في بداية تعارفهما.

دوت الخليج يرصد علاقة هند صبري بمنة شلبي وصولا إلى الصداقة

قالت هند صبري خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج معكم المذاع عبر قناة Cbc: “أنا ومنة شلبي مكناش بنطيق بعض، وكتير وقعوا بينا، وكنا ضاحايا لكتير من الواشيين، وكنا في حرص شديد في التعامل”.

وتاعبت كاشفة عن سر تطور علاقتهم حد الصداقة: “لكن بفيلم بنات وسط البلد بدأت صداقتنا، روحنا للمخرج البيت وسبنا احنا اللاتنين مع بعض فكان لازم نتكلم وقولنا كل حاجة وصفينا الموضوع بينا، ومن ساعتها بقينا صحاب من 20 سنة تقريبا”.

وأضافت: “أنا مش وحشة في خصامي ولا منة، فالموضوع كان خصام عيال، وأما كبرنا فهمنا ان مفيش حد لو نجح هيخسر التاني، كنا لازم نبقى صحاب”.

منة شلبي تقتحم مجال المسرح بـ«العفريتة»

وفي سياق مختلق تستعد الفنانة منى شلبي خلال الفترة القادمة للتفرغ لعمل مسرحي جديد يجمعها بالسناريست الشهير أيمن بهجت قمر تحت عنوان «العفريتة»، التي تعد أولى تجاربها المسرحية، وهي من أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويواصل صناع العمل في الفترة الحالية التحضيرات النهائية والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين.

منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الـEmmy 2021

وسبق ونشر المخرج عمرو سلامة البوستر الرسمي لمسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» مرفق عليه صورة للنجمة منة شلبي، وعلق عليها قائلا: الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة”

وتابع عمرو سلامة كاشفا عن صناع العمل، فقال: “المسلسل عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه، المسلسل إخراج محمد شاكر وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل ل شاهد VIP”.