/659798/النائبة-رقية-الهلالي-تكشف-سبب-إطلاق-أول-جواز-سفر-إلكترونى-صحى-مصرى

اشادت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، بإعلان وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق جواز السفر الصحى الإلكتروني، ليصبح متوفرًا على الهواتف الذكية، ولاستخدامه فى السفر، وكذلك فى الأغراض الداخلية محليًا، وذلك ليكون بديلاً للشهادات الورقية الخاص باثبات حصول المواطنين والموظفين علي لقاح كورونا.

النائبة رقية الهلالي تكشف سبب إطلاق أول جواز سفر إلكترونى صحى مصرى

وقالت الهلالي في بيان صحفي للمحرريين البرلمانيين اليوم، إن تطبيق وزارة الصحة الالكتروني على الموبايل يتيح من خلاله إظهار ما إذا كان الشخص قد حصل على لقاح كورونا أم لا، لافته الي أن التطبيق سيكون مزودا "بكيو أر كود" وهو ما يسمى بجواز السفر الصحى أو الطبي، حيث يقرأ في جميع مطارات العالم ويعرف من خلالة أن المواطن قد حصل على أي نوع من أنواع اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن: أن إطلاق وزارة الصحة جواز السفر الصحي ، ليكون بديلا عن شهادات الـ "كيو آر كود" الورقية خطوة غاية في الأهمية من حيث الزمان والمكان والتوقيق، فضلا عن التأكد حصول المواطن علي اللقاح من عدمة وتحديد نوعة وتوقيت أخذ الجرعة، بما يسهل اجراءات تنقلة وسفره من دولة لاخري ، او التعامل مع الي مصلحة حكومية بشكل افضل واسرع دون الحاجة الي أثبات اخذ اللقاح بالشهادات الورقية القديمة.

وتابعت النائبة رقية الهلالي، أن الحكومة لا تسمح ولا تتراجع عن قرار عدم دخول أي موظف في مكتبه إلا بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، او تقديم مسحات تفيد بأنه غير مصاب بفيروس كورونا بشكل أسبوعي للتأكد من سلامته وسلامة الاخريين.