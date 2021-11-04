/659799/إيهاب-جلال-يعدد-مكاسب-الفوز-على-الاتحاد-السكندري-بالدوري-الممتاز

أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، أن مكاسب مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري في لقاء الجولة الثالثة بالدوري الممتاز، كصير وعلى أداء الفريق والروح بين لاعبي الفريق أكصر من نتيجة المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك في اللقاء الصحفي مع مراسل أون تايم سبورت بعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري على ملعب الدفاع الجوي، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد للفريق السماوي.

تصريحات إيهاب جلال

وقال: "الشوط الأول دايماً الفريق بيكون لسه لم يدخل في التركيز، وندرس الخصم جيداً".

وزاد: "أشكر جميع لاعبي بيراميدز.. وبالأخص الكبار بعد الأداء الذي قدموه في المباراة".

وواصل: "مع مكسب لقاء اليوم والثلاث نقاط، كسبنا الكثير في الفريق بين اللاعبين".

وأضاف: "روح الفريق هي اللي هتكسبنا الفترة اللي جايه، والدليل على ذلك الكرة التي أعطاها رمضان لإبراهيم عادل وتسجيل الهدف الثالث بالرغم من إمكانيته من التسجيل".

واختتم: "وعن سفر لاعبي الفريق الدوليين هذا خارج عن إرادتنا، والكل يسعى للمشاركة مع المنتخب".

نتيجة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري:

حقق نادي بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندري الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

ونجح بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة، من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها إريك تراوري برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف بصعوبة قبل أن ترتد الكرة وتجد متابعة من محمود وادي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الله السعيد بتسديدة متقنة في الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد عبد المنصف.

مكاسب بيراميدز من المباراة

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث، من خلال هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز بانطلاقة لرمضان صبحي نجح في استغلالها لإختراق منطقة جزاء الاتحاد ثم مرر كرة عرضية أرضية لزميله إبراهيم عادل الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من أمام المرمى سكنت الشباك.