/659800/هند-صبري-تتعرض-للتنمر-بسبب-اختلاف-جنسيتها-كانو-بيسموني-المغتربة

كشفت الفنانة هند صبري لأول مرة تعرضها للتنمر داخل مصر بسبب اختلاف جنسيتها واغترابها عن موطنها تونس، مشيرا إلى أنه لم تكن تتوقع كل هذا الكيد في البداية لكنها بدأت تتأقلم على الوضع مع الوقت.

دوت الخليج يرصد تعرض الفنانة هند صبري للتنمر داخل مصر

وقالت الفنانة هند صبري خلال لقائها ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي: “اتعرضت للكيد كتير، كانو مسميني المغتربة، وكان بيتقالي كدة في أوساط معينة، لكن أنا مكنتش بحط في بالي الكلام ده وبدأت أخد على الوضع، لأن اكتشفت انهم بيتعمدو يضايقوني ويكيدوني”.

كما تحدث الفنانة هند صبري عن علاقتها بالفنانة منة شلبي، خاصة وأنه شهدت الساحة الفنية علاقة صداقة قوية بينهم، لكنها فاجأت الجمهور بعلاقة أخرى خالفة الكواليس، مشيرة إلى وجود حرص شديد في التعامل بينهم في بداية تعارفهما.

علاقة هند صبري بمنة شلبي وأحمد السقا

قالت هند صبري خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج معكم المذاع عبر قناة Cbc: “أنا ومنة شلبي مكناش بنطيق بعض، وكتير وقعوا بينا، وكنا ضاحايا لكتير من الواشيين، وكنا في حرص شديد في التعامل”.

وتاعبت كاشفة عن سر تطور علاقتهم حد الصداقة: “لكن بفيلم بنات وسط البلد بدأت صداقتنا، روحنا للمخرج البيت وسبنا احنا اللاتنين مع بعض فكان لازم نتكلم وقولنا كل حاجة وصفينا الموضوع بينا، ومن ساعتها بقينا صحاب من 20 سنة تقريبا”.

وأضافت: “أنا مش وحشة في خصامي ولا منة، فالموضوع كان خصام عيال، وأما كبرنا فهمنا ان مفيش حد لو نجح هيخسر التاني، كنا لازم نبقى صحاب”.

أما عن أحمد السقا فقالت: “أنا اللي كتبت كلام التقديم كله، أصل بيني وبين أحمد تاريخ سينمائي وصداقة تخليني أقوله من قلبي، مش بس صداقة بينا علاقة عائلية وطيدة جدا، فكل كل الكلام وقتها كان طالع من قلبي”.

هند صبري تكشف نجاح أعمالها مع أحمد السقا

وتابعت موضحة أول عمل جمعها بالفنان أحمد السقا: “أول عمل بينا كان الجزيرة 1 من 14 سنة، كنت أعرفه من زمان بس مشتغلناش مع بعض قبل الجزيرة، أعمالنا في حققت نجاح كبير في تاريخ السينما، والجزيرة أما نزل كسر الدنيا وأستاذ شريف عرفة كان عامل ملحمة، فيه قصة حب مستحيلة وصراع درامي جميل”.

وتابعت: “احنا كنا بنسأل الناس عن فيلم إبراهيم الأبيض في الجونة كله كان فاكر الفيلم، والحلقة الي عملناها مع بعض في عايزة أتجوز الناس فاكرة اسمه وحافظة الحلقة جدا”.