/659801/عمرو-درويش-يتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-حول-سياسة-الحكومة-تجاه-تكليف-خريجي-كليات-الطب-والصيدلة

أعلن النائب عمرو درويش، عضو وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن تقدمه بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة تجاه تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة، موضحا أن ذلك يأتي في ضوء الازمة الماضية في شأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وما يعانيه خريجو ا هذه الكليات.

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وأشار إلى أن الساحة العامة شهدت مؤخرا حالة من التخبط إزاء أداء وزارة الصحة تجاه تكليف خريجي كليات الطب الصيدلة ، كما شهد قانون التكليف تفسيرات متعددة أحدثت لفطأ كبيراً على الساحتين السياسية والعامة .

و رغم قرار وزيرة الصحة الخاص بتكليف باقي خريجي الصيدلة دفعة ٢٠١٩ إلا أن اللغط المصاحب للقرار يستدعي اجراء طلب مناقشة عامة إزاء سياسة الحكومة تجاه تنفيذ قانون التكليف و ارساء القواعد القانونية ستقرة منذ عام 1974 .

وشارك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بجلسة الإستماع المشتركة للجان الدفاع والأمن القومي ، والثقافة والسياحة والاثار والاعلام ، والشباب والرياضة بالمجلس وذلك لمناقشة آليات تعزيز المواطنة والإنتماء للشباب المصري. وأكد أعضاء التنسيقية على أن الحفاظ على الهوية المصرية هي أمن قومي في المقام الأول وأنه أصبح من الراسخ ضرورة وجود هوية مصرية واحدة تجمع كل أبناء الوطن، دون النظر لأي إختلافات فئوية .