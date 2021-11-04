/659802/عبد-الله-السعيد-يعلق-على-مشادته-مع-دونجا-خلال-لقاء-الاتحاد

علق عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز على مشادته مع دونجا خلال لقاء فريقه مع الاتحاد السكندري ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال السعيد بأنها نرفزة ملعب فقط وكان يعطي له بعض التعليمات لا أكثر، وأنهم زملاء في الفريق ولا توجد أي مشادة حدثت خلال اللقاء.

وأشار أنه يسعى للفوز مع منتخب مصر في لقائين أنجولا والجابون القادمين، والتأهل للدور القادم للمواجهة الأخيرة والصعد لكأس العالم، وهذا حلم جميع اللاعبين.

ووصل عبد الله السعيد للهدف رقم 117 له بالدوري المصري، بعدما سجل هدف في فوز فريقه أمام الاتحاد.

أهداف بيراميدز أمام الاتحاد

ونجح بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة، من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها إريك تراوري برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف بصعوبة قبل أن ترتد الكرة وتجد متابعة من محمود وادي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الله السعيد بتسديدة متقنة في الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد عبد المنصف.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث، من خلال هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز بانطلاقة لرمضان صبحي نجح في استغلالها لإختراق منطقة جزاء الاتحاد ثم مرر كرة عرضية أرضية لزميله إبراهيم عادل الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من أمام المرمى سكنت الشباك

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي – علي جبر – أحمد فتحي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – إيريك تراوري.

خط الهجوم: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – محمود وادي.

تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: صبري الرحيل – داميان لوي – السيد سالم – هشام صلاح.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – فوزي الحناوي – مابولولو.