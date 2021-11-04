/659804/هند-صبري-تنهار-بالبكاء-خلال-برنامج-معكم-لهذا-السبب

حلت الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، ولكنها أثناء حديثها عن مخيم مدينة كوكس بازار انهارت بالبكاء عندما استعادت ذكرياتها مع هذه الزيارة ومعاناة المقيم بهذا المخيم من حالات نفسية ومأسي وغيرها.

دوت الخليج يرصد بكاء هند صبري خلال برنامج منى الشاذلي

تحدثت عن صبري عن معاناة اللاجئين بمخيم للروهينجا بمدينة كوكس بازار ببنجلاديش، فقالت: “الناس دي هربت من بورما لبنجلاديش مشي، بعيالهم بأطفالهم بين الجبال، وفي ناس في النص بيموتوا بسبب انهم مش قادرين يكملوا”.

وتابعت: “بيوصلو للمخيم دا متدمرين نفسيا، أما روحت كان مليون وشوية دلوقتي بقى2 مليون، المخيمات دي حياتهما صعبة جدا، وبيشوفوا مأسي فيها”.

هند صبري تشيد بمهندسة مدنية كرست حياتها لمساعدة اللاجئين بالمخيم

وتابعت هند صبري حدثها مشيدة بإحدى المهندسات المدنيين، فقالت: “كان بينهم مهندسة مدنية، وبتاخد فلوس كتير جدا، لكن حست انها مكنش عندها هدف فأخدت إجازة من شغلها، وراحت المكان دا عشان تساعد في ترميم المخيم دا بشكل مستمر، مش بتشوف أهلها وقاعدة في أوشة صغيرة لكن مبسوطة".

وأضافت: “أما بشوف الحجات دي بحس ان فيه أدمية وانسانية جميلة”.

هند صبري تتعرض للتنمر في مصر

وكشفت الفنانة هند صبري لأول مرة تعرضها للتنمر داخل مصر بسبب اختلاف جنسيتها واغترابها عن موطنها تونس، مشيرا إلى أنه لم تكن تتوقع كل هذا الكيد في البداية لكنها بدأت تتأقلم على الوضع مع الوقت.

وقالت الفنانة هند صبري خلال لقائها ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي: “اتعرضت للكيد كتير، كانو مسميني المغتربة، وكان بيتقالي كدة في أوساط معينة، لكن أنا مكنتش بحط في بالي الكلام ده وبدأت أخد على الوضع، لأن اكتشفت انهم بيتعمدو يضايقوني ويكيدوني”.

هند صبري تحصد على لقب سفيرة النوايا الحسنة وشهادة نوبل

ومن ناحية أخرى حصدت الفنانة التونسية هند صبري على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

كما المركز الثاني أنها احتلت المركز ضمن قائمة النجمات الأكثر ظهورًا كبطلات في الأفلام، وذلك في ترتيب قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي لأفلام المرأة التي يدرجها مهرجان أسوان السينمائي الدولي، وتواجدت الفنانة هند صبري في قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة ب4 أفلام، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قمة القائمة ب5 أفلام سينمائية.