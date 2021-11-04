السياحة تطلق أول فيديو ترويجى استعدادا لاحتفالية طريق الكباش بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وينتظر العالم والمصريين الحدث الأسطورى الثانى لهذا العام، وهو الكرنفال الفرعونى فى أهم مدينة أثرية، ليأتى بعد حدث موكب المومياوات الملكية، وليكون أكبر حدث ترويجى لمصر وللأقصر.
وكانت الوزارة أعلنت أن الاستعدادات لهذا الحدث التاريخى، بدأت منذ عدة أشهر.
وتواصل الدولة من سنوات تطوير وترميم طريق الكباش الذى يربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر بطول 2700 متر.
ويأتى تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحى لمحافظة الأقصر، ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة خصوصا على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجمييل الكورنيش والشوارع والميادين بها.
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