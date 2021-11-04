/659803/ميار-شريف-تكشف-عن-دور-محمد-صلاح-وراء-نجاحها-في-التنس

كشفت الدولية المصرية ميار الشريف لاعبت منتخب مصر للتنس، عن ما يقدمه لها محمد صلاح محترف المنتخب الوطني في صفوف ليفربول الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأجرت ميار حوارًا مع صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، تحدثت من خلالها عن حلمها في التنس وسبب اختيارها هذه الرياضة وكيف يساعدها صلاح، وخاصًة أنها أول لاعب مصرية تدخل قائمة أفضل 100 لاعبة في التصنيف العالمي لمحترفات التنس.

تصريحات ميار شريف

وقالت ميار: "صلاح يُعد إلهامًا للكثيرين ليس لي فقط، على مستوى النساء فأنا معروفة تمامًا، لكن صلاح في مستوى آخر، حيث تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في مصر، وهو شخص طيب ومتواضع يحبه الجميع".

وأضافت صاحبة الـ"25" عامًا: "بالإضافة إلى ذلك صلاح صديق عظيم بالنسبة لي، وكلما احتجت إليه كان معي، وأنا آمل أن أكون مثالًا للسيدات وأن تُدرك المرأة أن كل شيء مُمكن".

وأكملت ميار والتي غادرت مصر في الثامنة عشر من عمرها وذهبت للولايات المتحدة الأمريكية لاحتراف التنس: "الناس في بلدي فخورون جدًا بي، فهم يدعمونني كثيرًا، وبدونهم لم أكن لأحقق النجاح الذي حققته".

الوصول للهدف

وأردفت: "ليس من السهل التكيف مع مستوى جديد من المنافسة، إنها خطوة أخرى والآن أشعر أنني بحاجة إلى وقتي لتحمل واختبار نفسي وتحسينها، أحتاج اليوم إلى وقت للتكيف لمعرفة أين يمكنني التحسين، وكيفية القيام بذلك".

وتابعت: "ليس من السهل اللعب في المستوى الاحترافي، وأنا أريد الفوز دائمًا، وفي الميدان ألعب بطريقة وأقدم كل شيء".

وأتمت تصريحاتها قائلة: "أنا أسير خطوة بخطوة في هذه الرياضة، وأحاول التحسّن دائمًا، لديّ رؤية لأتطور وأتقدم، أريد أصبح قوية في التنس وأن أظل مصدر إلهام للفتيات في بلدي".

ميار خلال مشاركتها في بطولة بوينس أيرس بالأرجنتين، فازت على الألمانية كاثرينا جيرلاش بثمن النهائي، وتنتظر المصنفة رقم 64 عالميًا، الفائزة من مواجهة الجورجية إيكاترين جورجودزي والصينية يو إكسياودي.