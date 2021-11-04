/659806/نيفين-القباج-جائحة-كورونا-لم-تتيح-لذوي-الإعاقة-الاستفادة-من-قانون-حقوق-أشخاض-ذوي-الهمم

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذوي الهمم على الرغم من صدور قانون خاص بهم لحمايتهم وتدعيمهم، وهو قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، و الذي يضمن أن يكونوا على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين، لم يأخذوا حقوقهم كاملة حتى الأن وذلك بسبب جائحة كورونا والتي عطلت أليات العمل وتنفيذ القانون.

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أشارت القباج خلال لقائها ببرنامج كلمة السر والمذاع عبر فضائية صدى البلد ويقدمه الكاتب الصحفي خالد ميري، إلى أن بعد ذلك نستعيد قوتنا لنوفيهم حقهم المذكورة، موضحة ان القانون تم ذكر فيه أليات التشغيل والبطاقات الذكية، ولكن بم يستفيدوا منهم حتى الان.

حقوق ذوي الإعاقة

وأشارت إلى أن تم العمل على اتاحة أجهزة تعويضية وأجهزة مساعدة لدمجهم في المجتمع، بشكل جيد.

وأشارت إلى أنه كان هناك حملات التعافي من المخدرات وهي ما زالت مستمرة حتى الأن، منوهة أن الخط الساخن استقبل في عام واحد 141 ألف حالة، مؤكدة ان النتائج اايجابية حيث ان نسبة التعافي تصل إلى 70% ومنهم بنات ورجال أيضا.

ولفتت إلى ان هناك محافظات فقيرة توجد بها نسب الفقر كبيرة جدا، وبالتالي هذا يستدعي إعادة النظر.