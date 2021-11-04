/659807/أحمد-فتحي-لدينا-إدارة-ومدرب-جيد-ويمكننا-تحقيق-بطولة-الدوري

كشف الدولي المصري أحمد فتحي لعب الظهير الأيمن لنادي بيراميدز،م والمنتخب الوطني الأول، عن طموحة مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، ومع بيراميدز في بطولة الدوري في هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك مع مراسل او تايم سبورت، بعد لقاء بيراميدز والاتحاد السكندري، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي.

وقال: "مباريات الدوري في هذا الموسم صعبه على الجميع، وكل الفرق مستعده ومتطورة بشكل جيد".

وأضاف: "لدينا إدارة ومدرب جيد في هذا الموسم في بيراميدز، ونطمح في تحقيق بطولة الدوري".

واختتم حديثة عن منتخب الوطني الأول: "نجحنا في مبارتين المنتخب أمام ليبيا، وسيكون المارتين القادمتي صعبين ونأمل في الفوز في مباراة".

أهداف بيراميدز أمام الاتحاد

ونجح بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة، من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها إريك تراوري برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف بصعوبة قبل أن ترتد الكرة وتجد متابعة من محمود وادي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الله السعيد بتسديدة متقنة في الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد عبد المنصف.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث، من خلال هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز بانطلاقة لرمضان صبحي نجح في استغلالها لإختراق منطقة جزاء الاتحاد ثم مرر كرة عرضية أرضية لزميله إبراهيم عادل الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من أمام المرمى سكنت الشباك

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي – علي جبر – أحمد فتحي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – إيريك تراوري.

خط الهجوم: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – محمود وادي.

تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: صبري الرحيل – داميان لوي – السيد سالم – هشام صلاح.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – فوزي الحناوي – مابولولو.