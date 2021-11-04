/659808/نيفين-القباج-حياة-كريمة-رؤية-الرئيس-السيسي-للمواطن-بأن-يعيش-حياة-يستحقها

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ان حياة كريمة منهج حياة وهي رؤية الرئيس السيسي للمواطن المصري، بأن يعيش حياة كريمة له كافة الخدمات من الطرق والصرف الصحي والبنى التحتية، موضحة ان الانسان يتم تقديره من قبل الدولة بأكملها.

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جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج كلمة السر والمذاع عبر فضائية صدى البلد ويقدمه الكاتب الصحفي خالد ميري، مشيرة ان دور وزارة التضامن متعدد وبالأخص في حياة الطفل منذ ولادته.

نيفين القباج: حياة كريمة رؤية الرئيس السيسي للمواطن بأن يعيش حياة يستحقها

وتابعت القباج إن كل الدعم أصبح مرتبطا بطفلين فقط في برامج الوزارة، مؤكدا أنه يتم ذلك على بطاقات التموين والخبز، مضيفة أن رؤية الرئيس السيسي أن يعيش المواطن حياة كريمة يستحقها بكل المجالات والقطاعات.

هذا وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذوي الهمم على الرغم من صدور قانون خاص بهم لحمايتهم وتدعيمهم، وهو قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، و الذي يضمن أن يكونوا على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين، لم يأخذوا حقوقهم كاملة حتى الأن وذلك بسبب جائحة كورونا والتي عطلت أليات العمل وتنفيذ القانون.