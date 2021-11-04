/659809/نيفين-القباج-وزارة-التضامن-تعمل-في-القرى-الأكثر-كثافة-وتقديم-الخدمات يشترط-على-الأسرة-ذات-الطفلين

اكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك فترة من الفترات كانت برامج تنظيم الأسرة تعطي نتائج جيدة، مشيرة أن أنها كانت قابلة للسقوط على الرغم من النتائج الجيدة خلال تلك الفترة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج كلمة السر والمذاع عبر فضائية صدى البلد ويقدمه الكاتب الصحفي خالد ميري، مضيفة أن ما يميز الخطة القومية لتنظيم الأسرة، اشتراكه بأكثر من جهة من وزارة الصحة عن طريق المستشفيات والمراكز الصحية بالقرى والكشف عن الأمراض.

نيفين القباج: وزارة التضامن تعمل في القرى الأكثر كثافة وتقديم الخدمات يشترط على الأسرة ذات الطفلين

وتابعت أن وزارة التضامن تعمل في القرى الأكثر كثافة وتشترط لتقديم خدماتها أن يكون لدى الأسرة طفلين فقط.

رؤية الرئيس السيسي أن يعيش المواطن حياة كريمة

وتابعت القباج إن كل الدعم أصبح مرتبطا بطفلين فقط في برامج الوزارة، مؤكدا أنه يتم ذلك على بطاقات التموين والخبز، مضيفة أن رؤية الرئيس السيسي أن يعيش المواطن حياة كريمة يستحقها بكل المجالات والقطاعات.