/659810/هند-صبري-قررت-ألعب-رياضة-لأني-تخنت-وفشولت-بعد-الإنجاب

تحدثت الفنانة هند صبري خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي عن سبب اتجاهها للرياضة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه نتيجة التخن الزائد التي تعرضت خلال الفترة الأخيرة.

دوت الخليج يرصد سر لجوء هند صبري لعب الرياضة

وقالت هند صبري خلال برنامج “معكم”: “لعبت رياضة لإني تخنت وفشولت..أنا عندي بنتنين وبالطبع جسمي اختلف بعد الإنجاب، لذلك قررت أعمل المجهود ده لإني كمان بشوف أمهات معاها 4 أو 5 أطفال ووزنها قليل”.

وأضافت حول أعمالها التي تمارسها خارج التمثيل: “أنا شريكة في شركة لإنتاج مواد ديجيتال، ودايما بحب مخى يكون شغال، فأحيانا بكتب أفكار سواء لبرامج أو أفلام أو مسلسلات”.

وتابعت: “أنا معنديش روح المغامرة ومهنديش فلوس أغامر بيها، لكن بحب أمسك مشروع لكن معنديش المقدرة الإنتاجية الكاملة”.

هند صبري تتعرض للتنمر في مصر

وكشفت الفنانة هند صبري لأول مرة تعرضها للتنمر داخل مصر بسبب اختلاف جنسيتها واغترابها عن موطنها تونس، مشيرا إلى أنه لم تكن تتوقع كل هذا الكيد في البداية لكنها بدأت تتأقلم على الوضع مع الوقت.

وقالت الفنانة هند صبري خلال لقائها ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي: “اتعرضت للكيد كتير، كانو مسميني المغتربة، وكان بيتقالي كدة في أوساط معينة، لكن أنا مكنتش بحط في بالي الكلام ده وبدأت أخد على الوضع، لأن اكتشفت انهم بيتعمدو يضايقوني ويكيدوني”.

هند صبري تحصد على لقب سفيرة النوايا الحسنة وشهادة نوبل

ومن ناحية أخرى حصدت الفنانة التونسية هند صبري على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

كما المركز الثاني أنها احتلت المركز ضمن قائمة النجمات الأكثر ظهورًا كبطلات في الأفلام، وذلك في ترتيب قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي لأفلام المرأة التي يدرجها مهرجان أسوان السينمائي الدولي، وتواجدت الفنانة هند صبري في قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة ب4 أفلام، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قمة القائمة ب5 أفلام سينمائية.