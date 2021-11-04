/659812/رقم-سلبي-للزمالك-أمام-الأهلي-قبل-القمة-123

يلتقى الزمالك مع الأهلي غداً في الثامنه مساءاً على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويمتلك الزمالك رقم سلبي أمام الأهلي قبل لقاء القمة 123، حيث لم يفز الأبيض على المارد الأحمر في الدور الأول من الدوري منذ 18 عام، في سلسلة طويلة من عدم الفوز وذلك رقم سلبي لم يحدث من قبل، فهل سيفك الزمالك تلك العقدة ويحقق الفوزعلى الأهلي في الدور الأول لأول مرة منذ وقت طويل.

ويغيب عن الزمالك في لقاء الغد كلاً من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام للإيقاف، بجانب أيمن حفني وحسام أشرف وحاتم سكر للإستبعاد الفني.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجوعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، شهدت ندية وحماسا من جميع لاعبي الفريق استعدادا للقاء القمة.

تدريبات خططية بمران الزمالك

كما حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال تدريب اليوم.

وواصل الفرنسي كارتيرون المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التدريبات الفنية استعدادا للقاء الغد أمام الأهلي.

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري