وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أوضح أن الطاقة المتجددة موزعة ما بين 3 مصادر رئيسية، وهى الطاقة المائية، وتبلغ حوالى 50% من القدرات المركبة، إضافة لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية وتتقاسم النسبة الباقية أى 1500 ميجا لكل منهما.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت فى إبرام العديد من الاتفاقيات مع العديد من التحالفات الدولية والمحلية خلال عامى 2020 و2021 على الرغم من جائحة فيروس كورونا وتباطئ الاقتصاد العالمى، وهذا ما يعكس التزام الدولة بتنمية مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مستهدفاتها.
وأوضح أنه يقصد بالطاقة الجديدة، كل نوع يعتبر فى مراحل التجارب وقيد التطوير، ولم يصل للمراحل التجارية، بينما المقصود بالطاقة المتجددة، هى الطاقة الطبيعية التى تعتمد على استخدامها بشكل مستدام مثل الطاقة الشمسية والمائية والرياح.
وتابع: كل يوم عندنا سطوع شمسى من وقت الشروق لوقت الغروب، بينما طاقة الرياح تتسم بها المناطق الساحلية، سواء على ساحل البحر الأحمر فى منطقة خليج السويس وخليج الزيت والعين السخنة إضافة لبعض المناطق فى شرق وغرب النيل.
ولفت إلى أنه يتم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر بإنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه وارد أن جزء من الطاقة الكهربائية الموجودة فى المنازل، تكون من مصادر الطاقة المائية أو الشمسية أو الرياح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة الطاقة المتجددة: أبرمنا عقود بإجمالى استثمارات 2.5 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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