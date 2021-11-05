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عمر شويل - جدة انطلقت اليوم مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقامت رابطة دوري المحترفين بتقسيم مباريات الجولة الثالثة على يومين متتاليين حيث تقام خمس مباريات اليوم الخميس الموافق ٤ نوفمبر بينما يقام غدا الجمعة الموافق ٥ نوفمبر أربع مباريات، ليصبح إجمالي مباريات الجولة الثالثة تسع مباريات بين ١٨ فريق مصري، للمنافسة على لقب الدوري المصري، وتعتبر المنافسة على اللقب هذا الموسم مشتعلة.

نتائج الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز

يسعى الزمالك حامل لقب النسخة الماضية في الحفاظ على لقبه، وعلى الجانب الآخر يتطوق بيتسو موسيماني لتتويج بلقب الدوري المصري الأول في مسيرته التدريبية وإثبات ذاته للجميع خاصة بعد إثارة الشكوك حول بقاءه أو رحيله الفترة الماضية بسبب تراجع مستوى الفريق في البطولات المحلية، والأمر لا يقتصر على الأهلي والزمالك فقط، هناك أندية الأستثمار وعلى رأسها بيراميدز الذي يمتلك مجموعة من اللاعبين الكبار المهاريين ويبذلون أقصى ما لديهم من أجل التتويج بأول بطولة لهم، ولا سيما فريق الشرقية للدخان وفريق فيوتشر وفريق فاركة الصاعدين الجدد للدوري الممتاز الدرجة الأولى ويمتلكون طموح كبيرة من أجل المنافسة الشرسة.

نتائج الجولة الثالثة الدوري المصري

وافتتح مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا أولى مباريات الجولة الثالثة والتي لم تكن بداية مبشرة على الإطلاق حيث إنتهت المباراة بالتعادل السلبي بجانب طرد لاعب مصر المقاصة محمود عوكل، وخاض البنك الأهلي والإسماعيلي ثاني مباريات الجولة الثالثة ونجح البنك الأهلي في خطف الثلاث نقاط على حساب الإسماعيلي بهدف وحيد، وتعادل المقاولون مع مع طلائع الجيش بهدف لهدف، وشهدت المباراة حالة الطرد الثانية في هذه الجولة بعد طرد الحكم نور الدين للاعب المقاولون حسن الشامي، واستمرت النتائج المخيبة للآمال حتى المباراة الرابعة بين الجونة وفاركو والتي لم تشهد سوى هدف وحيد جاء عن طريق لاعب الجونة محمود شبراوي، وكان ختام مباريات اليوم مسك بين بيراميدز والاتحاد السكندري والتي شهدت ثلاث أهداف سجلها بيراميدز في مرمى الاتحاد بأقدام كل من عبدالله السعيد وإبراهيم عادل ومحمود وحيد.

مباريات الغد الدوري المصري

وتستكمل غدا مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، وتعتبر مباراة الأهلي والزمالك أهم مباريات الغد والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يخوض الشرقية للدخان مباراته الثالثة في الدوري أمام سموحة في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويواجه فيوتشر المصري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، كما يخوض إنبي وغزل المحلة مباراة في الخامسة والنصف مساءً.

ترتيب جدول الدوري المصري

يتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد تسع نقاط متفوقا على الأهلي صاحب المركز الثاني بست نقاط والزمالك صاحب المركز الثالث بست نقاط ايضا بفارق مباراة وحيدة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد ست نقاط رغم خوضه مباراة إضافية عن الأهلي والزمالك.