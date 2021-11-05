/659811/خاص-الكشف-عن-موعد-عودة-مرتضى-منصور-ومجلسة-للزمالك

أخذ مرتضى منصور حكم من القضاء الإداري يفيد بعودتة لرئاسة نادي مرة أخرى بجانب مجلسة، تحديداً يوم 24 أكتوبر الماضي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع أشرف صبحي وحسين لبيب

وأجتمع مرتضى منصور مع أشرف صبحي وزير الرياضة، وحسين لبيب رئيس اللجنة الحالية لإدارة نادي الزمالك، وأتفقوا على عودته مرة أخرى يوم السبت القادم ليستلم عمله رسمياً بنادي الزمالك مرة أخرى.

تفاصيل جلسة مرتضى وحسين لبيب وأشرف صبحي

كما تم الأتفاق على عقد المجلس برئاسة مرتضى منصور لإجتماع يوم الخميس القادم على أقصى تقدير لمناقشة الاعلان عن الدعوة للإنتخابات.

موقف مرتضى منصور من الترشح في انتخابات الزمالك

وحتى الأن لم يحسم مرتضى منصور دخوله الأنتخابات، ولكن الأقرب إذا قرر الترشح أن تكون قائمته تضم مدحت العدل وأحمد جلال إبراهيم وأحمد مرتضى هؤلاء الأسماء التي تم الأستقرار عليها حتى الأن.

دعم مرتضى منصور في انتخابات الزمالك

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن في حالة عدم ترشحة سيدعم أسم كبير يدخل بدلاً منه بنفس القائمة المختاره له، وسيكون وزير سابق وشخصية قيادية سيجتمع عليها الجميع.

وفي سياق حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال تدريب الفريق الأخير قبل مباراة القمة.

وواصل الفرنسي كارتيرون المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التدريبات الفنية استعدادا للقاء أمام الأهلي.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

ويغيب عن الزمالك في لقاء الغد كلاً من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام للإيقاف، بجانب أيمن حفني وحسام أشرف وحاتم سكر للإستبعاد الفني.

ويلتقى الزمالك مع الأهلي الجمعة في الثامنه مساءاً على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري