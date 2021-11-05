/659813/القمة-123-كارتيرون-يسعى-لاستمرار-تفوقه-على-الأهلي

يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للفوز في لقاء الغد أمام الأهلي التي تقام في الثامنة مساءاً على ستاد القاهرة، ضمن لقائات الأسبوع الثالث من الدوري العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وهناك بشرى سارة لجماهير ومحبي الزمالك، وهي تفوق كارتيرون في المواجهات التي خاضها أمام النادي الأهلي، مع جميع الفريق الذي قام بتدريبها، أو مع الزمالك.

حيث يدخل المدرب الفرنسي بمعنويات عالية بسبب حالة الإستقرار الفني الذي يعيشه مع الفريق مؤخراً، كما ختم الموسم الماضي بشكل مميز بأخر 7 لقائات في الدوري والتتويج بالبطولة على حساب النادي الأهلي بعد منافسة أمتدت للأسابيع الأخيرة.

أرقام كارتيرون أمام الأهلي:

- 3 فوز، 2 خسارة، 1 تعادل

*الدوري المصري موسم 2016/2017

- وادي دجلة 1 ضد الأهلي 0

- وادي دجلة 1 ضد الأهلي 2

* السوبر المصري 2020

-الزمالك 0(4) ضد الأهلي 0(3) بركلات الجزاء

* الدوري المصري 2020

- الزمالك 1 ضد الأهلي 2

- الزمالك 1 ضد الأهلي 1

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري