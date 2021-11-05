/659815/شيكابالا-يحفز-لاعبي-الزمالك-قبل-مباراة-الأهلي-في-القمة-123

قام محمود عبد الرازق "شيكابالا" بتحفيز لاعبو الزمالك قبل اللقاء المرتقب أمام النادي الأهلي اليوم الجمعة في الثامنة مساءاً على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواصل شيكابالا مع اللاعبين عبر الهاتف وقام بتحفيزهم والشد من أزرهم قبل لقاء الأهلي، وطالبهم بتحقيق الفوز ومواصلة الفوز منذ الموسم الماضي للفوز بالبطولات، من أجل جماهير الزمالك العاشقة لفريقها.

غياب شيكابالا عن القمة 123

ويغيب شيكابالا بسبب إيقافه 8 مباريات، وكان يسعى أن يشارك في المباراة بعد صدور حكم له من لجنة التسوية برفع الأيقاف، ولكن لم تصدق اللجنة التي تدير اتحاد الكرة على القرار حتى الأن، وبالتالي لا يحق للفهد الأسمر المشاركة.

ويمتلك الزمالك رقم سلبي أمام الأهلي قبل لقاء القمة 123، حيث لم يفز الأبيض على المارد الأحمر في الدور الأول من الدوري منذ 18 عام، في سلسلة طويلة من عدم الفوز وذلك رقم سلبي لم يحدث من قبل، فهل سيفك الزمالك تلك العقدة ويحقق الفوزعلى الأهلي في الدور الأول لأول مرة منذ وقت طويل.

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري