وأضاف وكيل وزارة الصحة، فى بيان أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تساعد غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعى شامل وزياراتهم منزليًا.
ومن جانبه، أشار إبراهيم عبدالله مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، إلى إعفاء 129 حالة مرضية بالقسم الداخلى، و100 حالة مرضية أخرى بالعيادات الخارجية بالمستشفى، علاوة على صرف مبلغ 300 جنيه لعدد 5 حالات من مرضى الدرن كإعانة حكومية لهم.
وأضاف أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية لهم.، حيث إن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة فى خدمة المرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعفاء 229 حالة مرضية من رسوم الفحوصات الطبية فى مستشفى العريش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.