إعفاء 229 حالة مرضية من رسوم الفحوصات الطبية فى مستشفى العريش

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء بأنه تم إعفاء 229 حالة مرضية فى مستشفى العريش العام بشمال سيناء من رسوم الفحوصات الطبية كليا وجزئيا خلال شهر أكتوبر الماضى.





وأضاف وكيل وزارة الصحة، فى بيان أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تساعد غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعى شامل وزياراتهم منزليًا.

ومن جانبه، أشار إبراهيم عبدالله مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، إلى إعفاء 129 حالة مرضية بالقسم الداخلى، و100 حالة مرضية أخرى بالعيادات الخارجية بالمستشفى، علاوة على صرف مبلغ 300 جنيه لعدد 5 حالات من مرضى الدرن كإعانة حكومية لهم.

وأضاف أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية لهم.، حيث إن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة فى خدمة المرضى.