مفهوم العبادة .. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مفهوم العبادة يشمل أداء الفرائض وعمارة الكون معًا ، فديننا قائم على التوازن بين حاجة الروح والجسد ، ويشمل أبواب الخير كلها ، من العبادة إلى طلَبِ الرِّزقِ، وحُسن الخُلُق، والصِّدقِ فى الحديثِ، والصفح الجميل ، والإصلاح بين الناس، والإنفاق على الأهل، إلى غير ذلك مِن أفعال البر .

وأوضح، أن العبادة لها معنيان الأول عام واسع يتضمن عمارة الكون زراعة ، وصناعة، وإتقانًا للعمل، بما يعود نفعه على المجتمع كله، ويكون سببًا فى رقى الوطن وتقدمه، والثانى: خاص يطلق على العبادة بمفهومها الخاص، فيشمل إقامة شعائر الإسلام، وأداء أركانه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج .

وأشار إلى أن المؤمن الحقيقى هو من يفهم هذا التوازن فى مفهوم العبادة بين معناها الخاص ومعناها العام .