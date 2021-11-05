جدة - نرمين السيد - وقالت الدار عبر صفحتها بفيسبوك، إن قراءة الأذكار بعد الصلاة فى السر وفى الجهر الأمر فيها واسع، وقد ورد الأمر الربانى بالذكر عقب الصلاة مطلقًا فى قوله تعالى: "فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم".
وأكدت أن المطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتى ما يُقَيِّدُه فى الشرع، فمَن شاء جَهَرَ ومَن شاء أَسَرَّ؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء توضح حكم الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.