الإفتاء توضح حكم الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار عبر صفحتها بفيسبوك، إن قراءة الأذكار بعد الصلاة فى السر وفى الجهر الأمر فيها واسع، وقد ورد الأمر الربانى بالذكر عقب الصلاة مطلقًا فى قوله تعالى: "فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم".

وأكدت أن المطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتى ما يُقَيِّدُه فى الشرع، فمَن شاء جَهَرَ ومَن شاء أَسَرَّ؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه.