إبراهيم عيسى: «ليه أدخل أجزخانة ألاقي صيدلي بيقرأ قرآن بدل ما يقرأ مرجع أدوية».. فيديو

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تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى خلال برنامجه حديث القاهرة المذاع عبر فضائية القاهرة والناس ، حول إشكالية التعليم العالي وما يمر به من مشاكل وعشوائية أدت إلى قصور دوره في محاربة الفكر المتطرف.

دوت الخليج

وقال عيسى أن التعليم الجامعي موضوع استراتيجي مهم وله علاقة بمستقبل البلاد ويجب أن يكون محل نقاش ومتابعة ورقابة.

إبراهيم عيسى: منظومة التعليم العالمي تواجه شيء من العشوائية والتخبط

ونوه أن منظومة التعليم العالي في مصر، تواجه شيء من العشوائية، ويجب العمل على ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل، حتى لا يتخرج الطالب ويجد نفسه تائه وسط سوق العمل .

إبراهيم عيسى: دور الجامعات في مواجهة الفكر المتطرف غير فعال

واكمل الإعلامي ابراهيم عيسى حديثة أنه يوجد في مصر 429 كلية ، كما أن مقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين، ودورها في مواجهة الفكر المتطرف غير فعال .

إبراهيم عيسى: ليه أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن

واختتم الاعلامي ابراهيم عيسى حديثه "ليه أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن، من باب أولى يقرأ مرجع أدوية ويفتح اليوتيوب ويتفرج على أحدق الطرق في العلاج هو مش داخل طب عشان يقرأ علم الحديث النبوي".