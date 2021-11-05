الأوقاف تفتتح 13 مسجدا جديدا اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف 13 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، وذلك اليوم الجمعة 5/ 11/ 2021، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021 حتى تاريخه 271 مسجدًا، منها 244 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.





يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل معنى ومبنى، وجاءت المساجد على النحو التالي: مديرية أوقاف سوهاج آل عوف – البلابيش – دار السلام العمرى - البلينا مديرية أوقاف أسيوط أولاد زيد – النواورة- مركز البداري طارق بن زياد – مركز الغنايم مديرية أوقاف الفيوم أحمد الجمل – قرية بشير –تلات - مركز الفيوم عبد العليم إبراهيم - سنورس الرحمن – قرية حطى الفرجان - طامية الرحمن عزبة أبو صميدة – طامية ثان الفراقصة البحرى – فانوس - طامية محمد عفيفى – ع عفيفى – طامية مديرية أوقاف الأقصر الحاج حسيب إبراهيم – الشارع الرئيسى – اللاقالتة- القرنة مديرية أوقاف الدقهلية الأربعين – ميت القرشى – مركز ميت غمر مديرية أوقاف كفر الشيخ السلام – الزعفران – الحامول

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