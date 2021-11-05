دار الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول 1443 هجريا اليوم

جدة - نرمين السيد - وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد كشف، فى بيان له، بأن الحسابات الفلكية أكدت أن هلال الشهر الجديد ريبع الآخر سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الخميس 4 نوفمبر.

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