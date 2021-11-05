لمدة 6 ساعات .. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة اليوم بسبب الصيانة

وقالت الشركة فى بيان سابق لها، إن الصيانة عبارة عن إعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكى، مما يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات اعتبارا من غد الجمعة الساعة 12 منتصف الليل، وحتى الساعة 6 صباح السبت المقبل
وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه تشمل "العمرانية الغربية، والعمرانية الشرقية، وميدان الجيزة، وجسر الكنيسة، والمنيب، والقصبجى، والكنيسة، وأول فيصل، والطالبية".
وأهابت محافظة الجيزة بتدبير احتياجات المواطنين من مياه الشرب خلال تلك الفترة، لافتة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتحرك إلى الأماكن المتأثرة بالانقطاع.
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